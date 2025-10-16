Un hombre se entrega ante la Guardia Civil tras una reyerta con 2 heridos en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se ha entregado ante la Guardia Civil tras una reyerta, en la que dos personas resultaron heridas, una de ellas grave, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

El hombre se ha entregado después de que agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario comenzaran la investigación por una reyerta ocurrida durante la madrugada del 5 de octubre, sobre las 00.45 horas, en el citado municipio, y en la que varias personas resultaron heridas.

La pelea, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, se produjo en el exterior de un local de ocio donde los agentes, tras recibir el aviso, se personaron y encontraron un hombre sin camiseta, cubierto de sangre y muy alterado, con un corte en el pómulo derecho.

En ese momento el herido apenas quiso hablar y solo comentó que había tenido una discusión con varios individuos. Si bien, gracias al testimonio de un testigo, los agentes supieron que el herido había intentado entrar en el local, pese a tenerlo prohibido, y se había enfrentado a otros tres hombres.

Posteriormente, en un momento de tensión, el presunto agresor habría cogido una botella de vidrio de un contenedor cercano iniciando con ella la pelea. Los agentes comprobaron que en la zona había numerosos cristales rotos.

La Guardia Civil fue avisada seguidamente de que una de las personas implicadas había sido trasladada al Centro de Salud de Vecindario, por lo que se trasladaron al lugar y localizaron a un segundo hombre, que tenía un gran vendaje en el pecho y estaba visiblemente nervioso.

El mismo explicó a los agentes que solo trató de separar la pelea pero acabó recibiendo varios cortes y, aunque no pudo precisar qué tipo de arma se utilizó, sí identificó sin dudar al autor de las heridas como el mismo al que los agentes habían atendido minutos antes.

Por su parte, el personal médico confirmó la gravedad de la situación, ya que la víctima tenía una herida de unos 15 centímetros en el pecho, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Insular para ser intervenida de urgencia. La víctima fue informada de su derecho a presentar denuncia, manifestando su intención de hacerlo tras recibir el alta médica.

Además, más tarde, un tercer hombre acudió herido al hospital, en este caso con cortes de menor gravedad, y en su caso decidió no denunciar.

Ante estos hechos y toda la información recabada, los agentes del Puesto Principal de Vecindario, pertenecientes al Área de Atención al Ciudadano y Prevención, permitieron identificar plenamente al presunto autor y tras hablar con su entorno y comprobar la cantidad de pruebas en su contra, optó por entregarse voluntariamente en dependencias de la Guardia Civil.

Las diligencias instruidas han sido enviadas al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana.