Un hombre en estado crítico tras ser atropellado por un turismo en La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 80 años, ha resultado herido en estado crítico tras ser atropellado por un coche en la plaza Llano los Molinos, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba un traumatismo craneal de pronóstico grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron el correspondiente atestado.