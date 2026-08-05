Un hombre en estado crítico tras ser rescatado del mar en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 70 años, se encuentra en estado crítico tras ser rescatado de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.06 horas en dicha playa y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que continuaron con las maniobras de reanimación iniciadas por las alertantes y los servicios de socorrismo, consiguiendo revertir la situación.

Seguidamente, tras estabilizar al afectado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos e instruyeron las diligencias correspondientes.