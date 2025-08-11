Un hombre en estado crítico tras ser rescatado de una playa de Tenerife en parada cardiorrespiratoria

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 79 años, se encuentra en estado crítico tras ser rescatado de una playa de Puerto de la Cruz, en Tenerife, en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.00 horas de este lunes en la playa del Muelle del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertado de que otros bañistas habían rescatado del agua a un hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Hasta la llegada del personal del SUC, los primeros intervinientes estaban realizando maniobras de reanimación que fueron retomadas por los sanitarios del SUC, logrando revertir la parada y tras ser estabilizado, el afectado fue trasladado al Hospiten Bellevue.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.