Un hombre en estado grave tras sufrir una agresión en una calle de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de gravedad tras sufrir una agresión en la vía pública de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, durante la madrugada de este martes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos han ocurrido en la Avenida Canarias del citado municipio, a las 03.49 horas, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado en estado grave en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron las diligencias correspondientes.