Un hombre en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un hombre, de 57 años, se encuentra en estado grave después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en una calle de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido en la tarde de este martes en la Avenida de España del citado municipio, y hasta la zona se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que constataron que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertir la situación.
Seguidamente, tras estabilizarlo, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario Hospiten Sur. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.