Un hombre en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años, se encuentra en estado grave después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en la calle Lomo Las Brujas del citado municipio, donde se alertó de que un hombre había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar constató que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria y comenzó a practicarle maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertir la situación.

Seguidamente, tras estabilizarlo, lo trasladó en estado grave, en una ambulancia medicalizada, al SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Agentes de la Policía Nacional colaboraron con los recursos de emergencias e instruyeron diligencias.