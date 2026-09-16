Un hombre herido grave al volcar su camión en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de carácter grave tras el vuelco del camión en el que circulaba en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, en sentido puerto, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 09.53 horas de este miércoles y hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria que procedieron a asegurar el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo.

Por su parte, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron al afectado que, inicialmente, presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que una vez estabilizado fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.