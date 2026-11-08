Un hombre herido de gravedad al volcar su turismo en el Camino Pinolere, en La Orotava (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 47 años, ha resultado herido de carácter grave al volcar su turismo en el Camino Pinolere, en el municipio de La Orotava (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 19.10 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife al ser alertados del vuelco lateral de un vehículo en dicho camino, por lo que una vez en el lugar aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el hombre presentaba diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.