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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 39 años, ha resultado herido de carácter moderado tras caer con su vehículo por un desnivel cuando circulaba por la calle Virgen del Pilar, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se ha producido sobre las 07.43 horas de este viernes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron las diligencias correspondientes.