Un hombre herido moderado al colisionar su turismo contra un muro en un barranco de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y del SUC - POLICÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 70 años, ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar su turismo contra un muro en el barranco de la Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.59 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron las diligencias correspondientes.