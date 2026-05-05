Un hombre herido moderado al salirse de la vía con su turismo y volcar a su paso por Yaiza (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 33 años, ha resultado herido de carácter moderado tras salirse de la vía con su vehículo y volcar a su paso por Yaiza, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 14.04 horas de este martes en el kilómetro 20 de la carretera LZ-30, en el municipio de Yaiza, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote que aseguraron el vehículo, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.