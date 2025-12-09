Un hombre herido moderado tras ser rescatado del mar en la playa de Arinaga, en Gran Canaria

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras ser rescatado del mar en la playa de Arinaga, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 07.39 horas de este martes en la zona de Zoco Negro de la playa de Arinaga, lugar hasta el que se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que rescataron a dos personas que se encontraban en apuros.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al centro de salud El Doctoral.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboró en el dispositivo.