Un hombre herido moderado al sufrir un atropello en la zona del Sobradillo en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 80 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en la carretera del Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.