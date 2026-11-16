Un hombre herido moderado al sufrir una caída en Las Cañadas del Teide, en La Orotava (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 68 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en Las Cañadas del Teide, en el municipio de La Orotava (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la mañana de este domingo y hasta el lugar se trasladaron efectivos de Bomberos de Tenerife y del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencia (ERIE) Cruz Roja que localizaron al herido y llegaron hasta él.

Posteriormente, rescatadores del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias procedieron a su rescate y lo trasladaron hasta el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, donde esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su traslado a un hospital.

El personal del SUC comprobó que el hombre presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con los recursos intervinientes.