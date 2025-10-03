Un hombre herido moderado al sufrir una caída en un sendero del Parque Nacional del Teide, en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en un sendero del Parque Nacional del Teide, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves, en el Sendero 7 de Montaña Blanca del Parque Nacional del Teide, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española que, junto a Bomberos del Consorcio de Tenerife y a personal de Parques Nacionales, realizaron el rescate del afectado y su traslado al lugar donde esperaban sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seguidamente el personal del SUC comprobó que el hombre presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que colaboraron con los recursos intervinientes.