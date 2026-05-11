Un hombre herido moderado al sufrir una caída en una zona de acantilados en Yaiza (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 54 años y nacionalidad británica, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en una zona de acantilados en Cortijo Viejo, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 07.09 horas y hasta la zona se trasladaron efectivos de bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote que rescataron al afectado, que en el momento inicial presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.