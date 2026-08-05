Un hombre herido moderado al sufrir una caída en una zona de rocas en el paseo marítimo de Yaiza (Lanzarote)

Archivo - Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 35 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en una zona de rocas en el paseo marítimo de Playa Blanca, en Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 01.31 horas de este miércoles y hasta la zona se trasladaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de Lanzarote que localizaron al afectado y procedieron a su rescate.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Asimismo en el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que se hicieron cargo del correspondiente atestado.