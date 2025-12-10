Un hombre herido moderado al volcar su turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado al volcar su turismo en la GC-110, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 09.01 horas en la citada vía, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que aseguraron el vehículo, mientras que agentes de la Policía Local se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.