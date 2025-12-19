Un hombre herido tras ser apuñalado en una calle de Telde (Gran Canaria)

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de unos 50 años, ha resultado herido tras ser presuntamente apuñalado en la noche de este jueves en la calle Maninidra, próxima a la zona de San José de las Longueras, en Telde (Gran Canaria).

Los hechos, según ha informado la Policía Nacional, se han producido sobre las 21.30 horas de este jueves, momento en el que fue comisionado un coche policial a la citada vía. Una vez se personaron en el lugar, comprobaron que había un hombre que presenta una herida en abdomen.

El herido fue asistido por personal de una ambulancia en el lugar, ya que presentaba un corte, si bien "no profundo", pero para el que le aplicaron "unos 4 puntos de sutura". Seguidamente fue trasladado hasta al Hospital Insular de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, para su observación.

Actualmente la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y conocer los motivos de la agresión, por lo que en estos momentos tampoco hay detenidos, ya que se está a la espera de tomarle declaración al herido.