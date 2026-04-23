Un hombre mayor herido moderado al ser atropellado por un coche en Tazacorte (La Palma)

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SANTA CRUZ DE LA PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 88 años, ha resultado herido de carácter moderado al ser atropellado por un turismo en Tazacorte (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles, en la Avenida Felipe Lorenzo del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital General de La Palma.

En el lugar del incidente también se personaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.