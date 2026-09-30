Un hombre muere al colisionar su turismo con una motocicleta y sufrir un atropello en la TF-1, en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido al colisionar su turismo con una motocicleta y posteriormente sufrir un atropello en la TF-1, en sentido sur, a su paso por el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 21.01 horas de este martes y hasta el lugar se dirigieron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que comprobaron que el ocupante del turismo había sido atropellado por otro vehículo, por lo que recuperaron su cuerpo del lugar en el que había caído.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria del centro de salud de Adeje, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife que realizaron labores de limpieza, mientras que agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.