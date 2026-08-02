Un hombre muere al colisionar su turismo con una vivienda en la GC-505, a su paso por Mogán (Gran Canaria)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 53 años, ha fallecido este sábado tras colisionar su vehículo con una vivienda en la GC-505, a su paso por el municipio de Mogán (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 22.13 horas y hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias de Canaria (SUC) que valoró y asistió al afectado e inició su traslado al hospital, si bien durante el trayecto sufrió una parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Estas maniobras de reanimación cardiopulmonar se continuaron en el Centro de Salud de Doctoral, en Santa Lucía de Tirajana, donde finalmente falleció.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar del accidente donde realizaron el atestado correspondiente.