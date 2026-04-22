Un hombre y una mujer heridos moderados al colisionar sus turismos en San Miguel de Abona (Tenerife)

Archivo - Dos heridos tras la colisión de dos turismos en la TF-373, en el municipio de El Tanque (Tenerife) - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 45 años, y una mujer, de 20 años, han resultado heridos de carácter moderado tras la colisión de sus vehículos y el vuelco lateral de uno de ellos en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, en el término municipal de San Miguel de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido a las 21.39 horas de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el hombre presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

Asimismo asistió a la mujer que presentaba lumbalgia de carácter moderado, salvo complicaciones. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron los vehículos accidentados, mientras que el Servicio de Mantenimiento de Carreteras limpió la vía, y agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.