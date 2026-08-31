El Hospital Doctor Negrín (Gran Canaria) forma a más de 1.200 alumnos en prácticas durante 2025

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha formado en 2025 a 1.234 alumnos, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en una nota de prensa.

De esta manera, el centro hospitalario cuenta con una larga tradición docente impartiendo formación a estudiantes universitarios y no universitarios procedentes de disciplinas sanitarias y no sanitarias.

En el área médica, 295 estudiantes realizaron prácticas en el Hospital durante el año 2025, de los que un total de 280 procedían de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el resto de otros centros universitarios.

Mientras, en lo que respecta al área de Enfermería, 933 alumnos recibieron formación pregrado en este centro hospitalario: 564 de Enfermería, 105 de Auxiliar de Enfermería, 122 de Fisioterapia, cuatro de Dietética y Nutrición, 108 de Técnicos y treinta de otras universidades.

Por otro lado, en el área de Gestión y Servicios Generales, seis personas realizaron prácticas en 2025 pertenecientes a diversas áreas, como administración y gestión administrativa, así como electricidad y electrónica.

Los estudiantes de Medicina rotan cada curso académico por diferentes servicios médicos y quirúrgicos del Hospital, mientras que los alumnos de la división de Enfermería comienzan a realizar sus prácticas a partir de segundo curso; rotando también por diferentes áreas del centro hospitalario.

Finalmente, la Consejería ha recordado que el período de prácticas de los alumnos de Fisioterapia se desarrolla en el servicio de Rehabilitación del centro hospitalario.