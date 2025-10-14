El Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín implanta un sistema de geolocalización de pacientes en Urgencias

Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha implantado, en el servicio de Urgencias, un sistema pionero de geolocalización de pacientes y tecnología médica.

Este dispositivo, según ha informado el centro hospitalario en nota de prensa, permite informar a las familias, en tiempo real, sobre el estado y ubicación de sus seres queridos cuando se encuentran en urgencias.

Señalan que está previsto ampliar este servicio, de forma progresiva, a otras áreas del Hospital Dr. Negrín, extendiendo así los beneficios de este sistema a más pacientes y familias.

En relación al sistema, apuntan que es innovador, ya que permite la geolocalización en tiempo real, siendo "pionero en España", porque "mejora sustancialmente" la comunicación entre profesionales sanitarios y familiares de pacientes.

El sistema implementado funciona mediante pulseras de identificación equipadas con tecnología RFID que incorporan un chip con identificador univoco para cada paciente. Este mismo chip ha sido instalado también en equipos electromédicos, permitiendo la localización de activos hospitalarios en tiempo real.

Señalan que gracias a una red de dispositivos distribuidos estratégicamente por el hospital, el sistema comunica la "posición exacta" de pacientes y equipos, de tal forma que el acceso a esta información "está restringido exclusivamente" a los profesionales sanitarios autorizados que tienen acceso al historial médico del paciente con el fin de garantizar la privacidad y seguridad de los datos.

El sistema permite ofrecer una herramienta útil para los profesionales sanitarios, "siempre cercanos" a los familiares para transmitir noticias sobre el estado de sus seres queridos durante su estancia en el servicio de Urgencias.

Además así se logra un valor añadido que "contribuye a la mejora" de la actividad asistencial que se ofrece en el hospital. También resaltan que esta iniciativa se enmarca en el Plan de Humanización impulsado desde el centro hospitalario.