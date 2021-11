El Hospital Insular-Materno Infantil de Gran Canaria destaca la necesidad de controlar la resistencia a los antibióticos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en Las Palmas de Gran Canaria, ha destacado a través del grupo de profesionales que forma parte del Programa de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) la importancia de prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos.

En este sentido, exponen que los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas, que usados "correctamente pueden salvar vidas pero desde hace años se observa el problema de resistencia" a antibióticos.

En concreto, explica el Hospital en un comunicado, es lo que ocurre cuando las bacterias mutan o se transforman y se vuelven capaces de evitar los efectos de este tipo de fármacos, hecho que ha convertido a los microorganismos "en una amenaza, ya que el impacto de su mal uso sobrepasa al paciente que está siendo tratado. Las infecciones por este tipo de microorganismos han aumentado desde que apareció el Covid-19".

Por ello, con el fin de optimizar el uso de antibióticos el grupo PROA, integrado por médicos de distintas especialidades (Medicina Preventiva, Microbiología, Medicina Interna, Unidad de Enfermedades Infecciosas y Farmacia) y profesionales de Enfermería que asesoran y potencian el uso de nuevas tecnologías a favor de los objetivos del equipo, trabaja en el asesoramiento a los especialistas en la prescripción de los antibióticos y realiza un "seguimiento estrecho" a los pacientes que están infectados por este tipo de microorganismos resistentes.

Asimismo, buscan prevenir la transmisión de esos microorganismos a otros pacientes manteniendo las medidas de aislamiento "más adecuadas". Aseguran que tras la puesta en marcha de este grupo de trabajo, el uso de antibióticos en el Complejo Hospitalario "se ha logrado optimizar y se ha reducido" el gasto hospitalario.

Además, afirman los especialistas, una medida "muy importante" para evitar la transmisión de microorganismos entre pacientes "es la adecuada higiene de manos" que deben hacer los profesionales, familiares y visitantes de los centros hospitalarios.

Finalmente también aportan una serie de consejos generales para la población que pueden ayudar a prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos, tales como tomar antibióticos sólo cuando los recete el médico; no son eficaces contra resfriados ni gripe, ya que los antibióticos sólo son "eficaces para combatir" infecciones bacterianas, no curan infecciones causadas por virus, así como subrayan no son analgésicos y no alivian el dolor o la fiebre.

También aconsejan no medicar a la mascota con los antibióticos que se tiene en casa, así como invitan a prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con enfermos, entre otros.

Por último, indican que hasta el 80 por ciento de las infecciones invernales que afectan a la nariz, los oídos, la garganta y los pulmones son de origen vírico, "por lo que tomar antibióticos no las curará".