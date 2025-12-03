Hospital Molina Orosa (Lanzarote) pone en marcha la primera climatización geotérmica de un hospital público en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa (Lanzarote) ha puesto en marcha una planta de geotermia de muy baja entalpía, la primera instalación de este tipo en un hospital público en Canarias que cubrirá aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria, y que ha sido posible gracias a una inversión de 1,2 millones de euros.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de un hito en la estrategia de descarbonización del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, han visitado este miércoles la nueva planta, que aprovecha la temperatura prácticamente constante del terreno para intercambiar calor con el edificio mediante bombas de calor de alta eficiencia.

Clavijo destacó que "Canarias quiere situarse en la primera línea de la transición ecológica también desde la sanidad pública".

"Este hospital es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede mejorar el confort de pacientes y profesionales y, al mismo tiempo, reducir nuestra huella de carbono. Hoy Lanzarote demuestra que la geotermia también forma parte del futuro energético de las Islas", expuso.

Mientras, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, subrayó que "esta planta geotérmica es una pieza clave de la hoja de ruta de la Consejería para avanzar hacia una descarbonización de la sanidad pública de la comunidad canaria, avanzando así con nuestra Estrategia Salud Zer0 emisiones netas 2030".

"El Molina Orosa se convierte en un referente para el resto de centros, demostrando que la eficiencia energética no es solo una cuestión económica, sino también de salud y de responsabilidad con las generaciones futuras", incidió.

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, afirmó que "la geotermia es una de las grandes aliadas para descarbonizar las Islas, especialmente en entornos como Lanzarote".

"Este proyecto --continuó-- muestra cómo las políticas energéticas y las políticas sanitarias pueden ir de la mano para reducir emisiones, estabilizar el consumo y aprovechar de forma inteligente nuestros recursos naturales".

Se trata del primer pilotaje de geotermia en la red hospitalaria del SCS y de una instalación plenamente replicable en otros hospitales canarios.

La actuación dota al centro hospitalario de una potencia térmica de 1002 kW, capaz de producir de forma integrada aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) a partir de la energía limpia del subsuelo insular.

Con todo, se estima que la planta aportará en torno a 2,7 GWh anuales de energía térmica al hospital, aproximadamente 1,87 GWh para calefacción, 0,58 GWh para refrigeración y 0,22 GWh para Agua Caliente Sanitaria.

Gracias a unos rendimientos medios estacionales (SPF) superiores a 6 en calefacción y a 5 en refrigeración, la instalación multiplica por más de cinco la energía útil obtenida respecto a la electricidad consumida, lo que se traduce en un descenso muy significativo de la factura energética y un recorte sustancial de las emisiones vinculadas al uso de combustibles fósiles.

El proyecto de geotermia, de muy baja entalpía fue propuesto por el servicio de Ingeniería de la Gerencia Sanitaria de Lanzarote como una solución disruptiva, para reducir consumos, recuperar energía térmica para producir agua caliente y disminuir el impacto ambiental.

El mismo se articuló en dos grandes fases, la primera de ella consistió en la perforación de cuatro pozos equipados con bombas situadas a sesenta metros de profundidad y capaces de recircular caudales de hasta 230 metros cúbico de agua a la hora.

Además, en la segunda fase se reforma la instalación térmica que incluye dos bombas de calor de alta eficiencia para aprovechar esta energía geotérmica en los circuitos de climatización, calefacción y Agua caliente sanitaria.