El Hospital Universitario La Candelaria (Tenerife) atiende a 200 personas con síndrome cardiorrenal al año - HOSPITAL DE LA CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, atiende a 200 personas con síndrome cardiorrenal al año, en su mayoría hombres mayores de setenta años.

El complejo hospitalario ha celebrado recientemente unas jornadas dirigidas a profesionales de Cardiología y Nefrología con el objetivo de dar a conocer esta patología y subrayar la importancia de un abordaje "conjunto" que permita disminuir los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca y enfermedad renal, así como las visitas a urgencias, según detalla el Hospital en una nota.

Asimismo, en ellas se ha puesto en valor el abordaje multidisciplinar y el papel del servicio de Farmacia para ofrecer al paciente un tratamiento farmacológico totalmente adaptado, que permita una mayor adherencia.

Tanto médicos como residentes del centro hospitalario participaron en estas sesiones formativas. El encuentro abordó las cuestiones más relevantes y destacables sobre insuficiencia cardiaca y cómo tratarla para evitar reingresos, así como su correlación con la insuficiencia renal.

Las jornadas se organizaron con la intención de concienciar sobre la elevada tasa de ingresos hospitalarios asociada a estas patologías y la relevancia de un manejo coordinado de ambas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

RECAÍDA

Durante el encuentro se expusieron aspectos como los cuatro momentos clave en los que puede producirse una recaída de la insuficiencia cardiaca y las ventajas del Desfibrilador Automático Implantable (DAI), un dispositivo que se instala de manera subcutánea y que permite monitorizar el ritmo cardiaco, administrar descargas eléctricas o emitir estímulos para corregir arritmias graves.

Los facultativos emplearon historias de pacientes reales para ilustrar casos concretos con los que los residentes pudieran aprender de qué forma manejar una patología que está comenzando a reconocerse actualmente, de manera que conocieran las características comunes que poseen la insuficiencia cardiaca y la renal, así como las necesidades específicas de sus pacientes.