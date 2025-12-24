Los hospitales del SCS servirán menús especiales en Nochebuena y Navidad

Servicio de cocina en un hospital del SCS - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ofrecerán, con motivo de las fiestas navideñas, menús especiales para las personas ingresadas en Nochebuena y Navidad.

Dado que los pacientes presentan diferentes patologías, los menús elaborados seguirán las pautas médicas y se adecuarán a sus necesidades nutricionales.

Por ello, las comidas se adaptarán en distintas versiones, cumpliendo los requisitos necesarios para la condición de personas hipertensas, con diabetes o que deban seguir dietas bajas en grasas o astringentes, entre otras, detalla la Consejería en una nota.

En el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en la cena de Nochebuena se servirá a los pacientes sopa de marisco de primero, lomo entrecot con salsa de champiñones y papas fiesta con brócoli de segundo, y de postre turrón.

Durante el almuerzo del 25 de diciembre el menú consistirá en crema de espárragos de primero, pavo relleno en salsa española con arroz de segundo, y cóctel de fruta natural de postre.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ofrecerá también un menú especial en esta época navideña.

En la cena de Nochebuena se servirá crema de calabaza con picatostes o sopa de ave de primero y, de segundo, suprema de pavo con salsa de almendras y pasas, pastel de pavo con papas graten, lomos de merluza al cilantro, mousse de pavo con puré parmentier o crepes rellenos de espinacas y berenjenas con bechamel de soja.

De postre, se ofrecerá tarta de queso con arándanos, mandarinas, compota de manzanas o gelatina de arándanos, además del tradicional surtido navideño.

Para el almuerzo del día 25 el menú estará compuesto de sopa de picadillos, crema de zanahorias y puerro o ensalada de huevo de primero, mientras que de segundo plato se podrá degustar bacalao a la vizcaína con papas con perejil, galantina de pollo rellena trufada con salsa veloute, papas rellenas con arroz y tofu o mousse de bacalao y puré de papas con espinacas.

Truchas de batata y cabello de ángel, tarta de Santiago, cóctel de frutas frescas o compota de manzana y pera con aroma de naranja y hierbahuerto serán los postres de esta jornada tan especial.

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) ofrecerá una crema de espinacas de nata vegetal, de primero, rulo de pavo relleno con orejones y manzanas, al aroma del limón y romero, acompañado de papas duquesa y brocheta de verduras, de segundo, y de postre, tarta fresca y delicias navideñas.

Al día siguiente, el día de Navidad, el menú constará de crema de calabaza al aroma de la canela, de primero, rulo de pavo con salsa de pera y romero con puré de papas con zucchini, champiñones y calabaza asada de segundo, y de postre, pudin de zanahorias con yogur natural.

HOSPITAL DE LA CANDELARIA

Los pacientes del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria dispondrán también de un menú especial en esta época festiva.

El de la cena de Nochebuena estará compuesto por tartaletas navideñas y crema de calabaza a la sidra de primero, y lubina a la espalda con guarnición de dulce de batata de segundo. Además, de postre, servirá cocktail de fruta y surtido navideño, acompañado de una copa de sidra sin alcohol.

Asimismo, el almuerzo de Navidad se realizará con una sopa de cocido de primero, solomillo de ternera con salsa demi-glace española de segundo, acompañado por fantasía de verduras asadas, y tarta de queso con parchita y mango de postre.

Los pacientes del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa disfrutarán en la tradicional cena de Nochebuena de un menú que incluye sopa de marisco de primero, de segundo plato, medallones de solomillo de cerdo con salsa de manzana o salmón a las finas hierbas y guarnición de papas con sofrito de zanahoria y ajo, mientras que el postre consistirá en tarta de arándanos acompañada del clásico surtido navideño.

La comida del día 25 de diciembre también será especial para los pacientes ingresados en el centro lanzaroteño, que tomarán de primero una crema de calabaza y naranja, un bacalao en salsa marinera o lomo asado con champiñones con papas torneadas de segundo y tronco de Navidad de postre.

El Hospital General de Fuerteventura para Nochebuena ofrecerá a los pacientes un menú adaptado a sus dietas consistente en pastel jugoso de jamón y cóctel marino de pulpo y langostino de entrante, velouté de zanahoria con crujiente de pollo y cilantro de primero, lasaña de carne con queso majorero de segundo y delicias de manzana con chocolate y avena de postre.

Para el día de Navidad, el menú estará compuesto de sopa de carne de cabra majorera y delicia cremosa de papa duquesa con langostinos de primero, cherne napado con puré de puerros al aroma de cilantro y calabaza de segundo y, de postre, tarta casera de arroz con leche.

LA PALMA

En el Hospital General de La Palma, para Nochebuena la cena programada ofrecerá croquetas variadas como entrante, consomé reina de primero, rollo de Navidad con brócoli y papas al perejil de segundo, y de postre, dulces navideños.

El día de Navidad los pacientes tendrán un desayuno también especial, con chocolate y pan de manteca, y la comida consistirá en huevos rellenos de entrante, sopa de pescado y marisco, de primero, solomillo de res a la pimienta con verdura salteada (guisantes y zanahorias baby) y papas doradas, de segundo y, de postre, dulces navideños.

El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, para Nochebuena presentará un menú que consistirá en crema de calabaza de primero, bacalao con batatas y pimientos de padrón con mojo de cilantro de segundo, y de postre, natillas de pistacho.

El día de Navidad, se ofrecerá en el almuerzo crema de langostinos con picatostes y crujiente de puerro de primero, conejo al chocolate con timbal de verduras sobre cama de puré de calabaza de segundo, y, de postre, postre de piña.

En el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, en la cena de Nochebuena se servirá de entrantes embutidos, mejillones al vapor, almejas en salsa verde y gambas con salsa rosa de entrantes, de primero ensalada césar con suprema de ave y parmesano o sopa de picadillo canaria la estilo de la abuela, y de segundo solomillo de cerdo en salsa de champiñones con papas y verduras confitadas o bacalao en sala de piquillo y, de postre, dulces navideños.

En el almuerzo del día servirá crema fina de puerros y espárragos, de primero, salmón al horno con verduras en su jugo y arroz basmati, de segundo, y, de postre, compotas de manzana con toque de canela y surtido de dulces navideños.