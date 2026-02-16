El Hospitalito del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria asiste a 24 personas durante su primer fin de semana

Noche de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospitalito del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha atendido a un total de 24 personas durante el primer fin de semana de las fiestas capitalinas.

Según ha informado el Ayuntamiento, los servicios sanitarios atendieron principalmente intoxicaciones etílicas, desvanecimientos, traumatismos craneoencefálicos, crisis de ansiedad y heridas leves.

Tres de estas asistencias correspondieron a menores de edad y fueron gestionadas por la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local, y se realizaron tres traslados en ambulancia a centros sanitarios.

Al respecto, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha destacado que "todos los servicios de seguridad y emergencia han estado atentos para que los carnavaleros solo hayan tenido que pensar en disfrutar, mientras el Ayuntamiento ha velado por su bienestar".

Por su parte, el operativo de limpieza desplegado durante el fin de semana recogió aproximadamente 3.800 kilos de residuos, aplicó 80.000 litros de agua en labores de baldeo y utilizó 80 litros de productos desinfectantes.

Finalmente, los Puntos Violeta instalados por la Concejalía de Igualdad y Diversidad en los actos multitudinarios han realizado un centenar de asesoramientos informativos y una decena de intervenciones.