El Hotel Botánico (Tenerife) acoge el 19 de octubre el encuentro de organización de bodas 'Wedding Glam'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Puerto de la Cruz acogerá el 19 de octubre, de 12.00 a 20.30 horas, una nueva edición de 'Wedding Glam', la cita más esperada por las parejas y profesionales del sector nupcial en Canarias.

Este evento, ya consolidado como una de las referencias anuales del calendario de bodas, ofrece una experiencia completa para quienes están planificando su gran día con degustaciones gastronómicas, música en vivo, desfiles, una ceremonia demostrativa y la posibilidad de conocer personalmente a los principales proveedores del sector como son diseñadores, fotógrafos, floristas, joyeros y especialistas en decoración y música, en un ambiente elegante y acogedor, detalla el complejo en una nota.

El Hotel Botánico, reconocido por su excelencia y atención personalizada, se ha adaptado a las nuevas tendencias del sector nupcial ofreciendo formatos flexibles, experiencias a medida y espacios únicos que se ajustan a cada tipo de celebración.

Sus 25.000 metros cuadrados de jardines tropicales, salones con luz natural y terrazas panorámicas permiten crear ceremonias y banquetes que combinan naturaleza, sofisticación y confort.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, subrayó que el Hotel Botánico refleja la "filosofía de excelencia" de la compañía y "eventos como 'Wedding Glam' demuestran el compromiso del grupo con la calidad, la elegancia y el detalle que nos distinguen".

"Queremos que las parejas puedan imaginar su boda con nosotros, disfrutar del entorno y conocer de primera mano todas las opciones que el hotel ofrece para ellos y sus invitados", explicó Andrea Hernández, 'wedding planner' del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden.

El establecimiento, distinguido con múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos el de Mejor Hotel con Spa de Europa y del Mediterráneo por Condé Nast Johansens y los Traveller's Choice Awards de Tripadvisor, ofrece además una gran ventaja para las parejas que celebran su boda con la comodidad de alojar a familiares e invitados en el mismo recinto, disfrutando de la tranquilidad del entorno y del premiado The Oriental Spa Garden.

Con esta nueva edición de 'Wedding Glam', el Hotel Botánico refuerza su posición como líder en el sector nupcial en Canarias, ofreciendo una propuesta moderna, elegante y completa para quienes buscan vivir una experiencia inolvidable, resalta la empresa.