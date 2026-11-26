Varias personas a bordo de una patera llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 22 de noviembre de 2026, en El Hierro, Islas Canarias (España). El número de cayucos llegados este domingo a la isla de El Hierro ha ascendido a cinco después de q - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, ve con "preocupación" el repunte de la crisis migratoria que vive Canarias, especialmente El Hierro, y considera "imprescindible" que las instituciones canarias y españolas constituyan un "frente común" para exigir a la Unión Europea una "implicación real en la búsqueda de soluciones a este drama humanitario".

El récord de llegadas en una sola jornada registrado esta semana en El Hierro evidencia, a juicio de la patronal, "la urgencia de una respuesta que no puede demorarse más y en la que la Unión Europea debe desempeñar un papel fundamental".

La patronal hotelera considera en una nota que la UE "lleva demasiados años situándose de lado ante esta realidad, sin asumir plenamente la responsabilidad que le corresponde, cuando Canarias constituye su frontera sur".

A su juicio, "las personas que llegan a las costas herreñas no solo están llegando a Canarias o a España, sino a territorio europeo".

Ashotel entiende que los gobiernos de Canarias y de España deben intensificar de forma coordinada la presión sobre las instituciones comunitarias para que la crisis migratoria que vive el archipiélago ocupe un "lugar prioritario" en la agenda europea.

La dimensión de este fenómeno exige una respuesta que trascienda la gestión de las llegadas y que contemple soluciones a corto, medio y largo plazo, cuyo objetivo prioritario debe ser evitar que más personas pierdan la vida en el mar, señala.

La patronal hotelera advierte, además, de los riesgos que entraña la difusión de informaciones "poco rigurosas" que contribuyen a generar un clima de alarmismo en torno a la situación que vive El Hierro.

No en vano, apunta que la isla ya sufrió las consecuencias de este tipo de mensajes durante la crisis volcánica de 2011, de la que su sociedad y su tejido empresarial "tardaron más de tres años en recuperarse", pese a que aquella erupción submarina no ocasionó daños en infraestructuras públicas, a diferencia de lo sucedido una década después en La Palma.

La vocal de Ashotel en El Hierro, Máyuri Castañeda, hace un llamamiento a la responsabilidad de las instituciones públicas y de quienes tienen capacidad para generar opinión, con el fin de afrontar esta situación "desde el rigor, la serenidad y, fundamentalmente, la humanidad".

La asociación considera que los enfrentamientos políticos no solo no contribuyen a resolver el problema, sino que desvían la atención de lo verdaderamente importante: la situación de miles de personas que arriesgan sus vidas en el mar en busca de un futuro mejor.

En este sentido, la patronal recuerda que El Hierro es fundamentalmente un punto de llegada y tránsito de estas personas, cuya permanencia en la isla se limita habitualmente a entre 24 y 48 horas, antes de ser trasladadas a otros puntos de Canarias o de la Península.

"Son personas que aspiran a iniciar una vida digna, encontrar un trabajo, formarse y, en definitiva, progresar, como lo hicieron en su día tantas familias canarias", expone.

EMPATÍA Y MEMORIA COLECTIVA

"Necesitamos más empatía con estas personas, que viven una situación desesperada", afirma Castañeda, muy conocedora de las vivencias personales de los procesos migratorios.

"Nos olvidamos pronto de quienes emigraron de Canarias hacia América y los que han retornado en busca de un futuro mejor", añade la representante de Ashotel en la isla, quien establece un paralelismo entre las travesías de entonces y las actuales: "Ahora son cayucos vulnerables, entonces eran barcos abarrotados e insalubres donde no había tampoco garantías de llegar con vida".

Ashotel reclama que la política migratoria europea incorpore de forma decidida la realidad de su frontera atlántica, con medidas concretas, recursos suficientes, mecanismos efectivos de acogida y una mayor cooperación con los países de origen y tránsito.

"No se trata únicamente de garantizar una atención digna a quienes llegan a nuestras costas, sino también de trabajar sobre las causas que empujan a miles de personas a emprender estas peligrosas travesías", detalla.

La patronal hotelera considera que la solidaridad europea debe traducirse en compromisos efectivos y sostenidos en el tiempo, y no en "respuestas puntuales" ante episodios de especial intensidad migratoria. En su opinión, "la condición insular y ultraperiférica de Canarias no puede convertirse en un argumento para relegar esta realidad a un segundo plano en las políticas comunitarias".

La patronal hotelera apela a la responsabilidad institucional, a la unidad de acción de los gobiernos de Canarias y de España y a la memoria colectiva de una sociedad como la canaria, históricamente marcada por la emigración.

"Que sea El Hierro el escenario actual de este drama humanitario no lo convierte en un problema exclusivamente herreño, canario o español, es una realidad europea que, como tal, requiere una respuesta europea", apunta.