La huelga médica contra el Estatuto Marco tiene un seguimiento del 9,8% en Canarias, según la Consejería de Sanidad

Concentración de médicos en el HUC contra el Estatuto Marco de Sanidad - SINDICATO MÉDICO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga de médicos convocada en todo el país en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha registrado este miércoles un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 9,84 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria.

De los 7.037 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.625, de los que 455 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 234 de los 1.833 efectivos afectados, lo que representa el 12,77 por ciento del total, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 211 de los 2.209, es decir, del 9,55 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro dieciocho de los 291 profesionales afectados por la huelga, el 6,19 por ciento, en Fuerteventura la secundaron cuatro de los 310 afectados, es decir, el 1,29 por ciento.

En La Palma el seguimiento fue del 4,29 por ciento, puesto que acudieron a la huelga siete de los 163 afectados, mientras que en las islas de La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga, recoge una nota de la Consejería.

La jornada de la mañana de este miércoles, que cuenta con 1.190 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.