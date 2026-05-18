La huelga nacional de médicos registra un 11% de seguimiento en Canarias, según la Consejería de Sanidad

Archivo - Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga de médicos convocada para este lunes, 18 de mayo, en España en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco, ha registrado un seguimiento del 11% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

Así de los 7.021 efectivos convocados a esta huelga nacional en el archipiélago, estaban afectados por la convocatoria 4.369, de los que 482 secundaron la huelga, según indicó la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

En cuanto al seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 270 de los 1.709 efectivos afectados, lo que representa el 15,8 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 208 de los 2.052 afectados, lo que supuso el 10,14 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro 22 de los 287 profesionales afectados por la huelga (7,67%), en Fuerteventura la secundaron tres de los 308 afectados (0,97%); en La Palma el seguimiento fue de cinco de los 156 convocados (3,2%), mientras que en La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este lunes, que dispone de 1.340 efectivos en servicios mínimos, señalan que transcurre "sin incidencias destacables".