Iberia Express permitirá adelantar el mismo día vuelos en trayectos entre Madrid y Gran Canaria o Tenerife

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberia Express ha lanzado una nueva opción para los pasajeros que realicen rutas entre Madrid y Gran Canaria o Tenerife Norte, que a partir de ahora podrán adelantar su vuelo en el mismo día, tanto desde Madrid como en el origen Gran Canaria/Tenerife, aportando así "mayor flexibilidad y comodidad" en sus viajes.

La opción de adelantar el vuelo está disponible en varias tarifas de Iberia Express, tales como son clase turista, Canary Plus y Canary Flex, así como en clase Business, en la Canary Business Plus y Canary Business Flex, todas disponibles en www.iberiaexpress.com y que incluyen además el early check-in, equipaje en cabina y facturado, asiento XL y prioridad en el embarque.

La web de la compañía también tiene está opción disponible con la tarifa Confort Canarias, según ha informado la aerolínea en nota de prensa.

La directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez, ha indicado que en la aerolínea se esfuerzan "por mejorar la experiencia de vuelo" de sus clientes, apuntando que en las rutas con Gran Canaria y Tenerife Norte ofrecen "hasta 10 y nueve frecuencias diarias respectivamente y este producto les va a proporcionar, sobre todo, a los clientes residentes y corporativos, la flexibilidad necesaria para sacar el máximo partido a toda" la oferta de vuelos.

Por otro lado, Iberia Express ha anunciado para este verano un incremento de capacidad en Canarias del 15 por ciento y ofrecerá más de dos millones de asientos. En concreto operará hasta 10 vuelos diarios por sentido entre Gran Canaria y Madrid, y hasta nueve entre Tenerife Norte y Madrid, que cubren "todas" las franjas diarias y permiten las mejores conexiones.

Añade que estas son las rutas con mayor capacidad de la aerolínea que ahora también "van a contar con un producto que las acerca a la flexibilidad del Puente Aéreo, lo que beneficia sobre todo" los desplazamientos de los residentes canarios y los clientes corporativos.

Las tarifas Canary Plus y Canary Flex de clase turista y Canary Business Plus y Canary Business Flex permiten a los pasajeros adelantar la hora de su vuelo de forma gratuita dentro del mismo día de su vuelo original. Estos cambios se pueden realizar en el aeropuerto de salida, tanto en los mostradores de facturación como en la puerta de embarque, en caso de no requerir facturación de equipaje.

Desde su lanzamiento en 2012, Iberia Express ha desarrollado con éxito un "modelo híbrido que combina las ventajas" de las aerolíneas low cost en términos "de eficiencia" con los beneficios para los clientes de las aerolíneas tradicionales: vuelos en conexión, cabina Business y programas de fidelización. También se ha situado en estos 12 años entre las "low cost más puntuales" del mundo y en 2023 ha sido la aerolínea "más puntual" de Europa.