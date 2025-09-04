Iberia Express refuerza su operativa en Canarias con casi 30.000 plazas adicionales hasta enero

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberia Express ha anunciado este jueves un refuerzo de su operativa en Canarias con un incremento de capacidad del 5 por ciento con respecto a lo programado hasta ahora, lo que se traduce en cerca de 30.000 plazas adicionales entre octubre 2025 y enero 2026.

Este crecimiento se logra incorporando 116 vuelos extra al programa y más de 150 cambios de calibre de los aviones con los que opera estas rutas, pasándolos a aviones A321neo, para incrementar el número de asientos disponibles.

De esta manera, la aerolínea reafirma una vez más su "compromiso" con la mejora de la conectividad de Canarias y sus residentes, contribuyendo a impulsar un turismo menos estacional y más sostenible y responsable en el archipiélago, detalla en una nota.

Iberia Express refuerza, especialmente, sus conexiones con Tenerife Norte, donde ha incrementado en más de 15.000 plazas la capacidad prevista inicialmente y ofrecerá hasta 8 frecuencias diarias con Madrid durante la temporada de invierno.

En Tenerife Sur, la aerolínea ha añadido cerca de 850 plazas adicionales, llegando a las 3 frecuencias diarias.

En Gran Canaria se ha reforzado la conectividad con casi 8.300 asientos adicionales, entre las subidas de calibre y los 42 vuelos adicionales, llegando a operar hasta 10 frecuencias diarias con Madrid.

La aerolínea también ha incrementado su capacidad en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma con 4.500 plazas adicionales.

"Este aumento de capacidad en Canarias refleja el firme compromiso que hemos adquirido con las islas desde el inicio de nuestras operaciones, un compromiso que hemos mantenido y reforzado a lo largo de los años, demostrando que estaremos siempre con Canarias en cualquier circunstancia", ha comentado Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express.

En esa línea ha indicado que "conscientes de la responsabilidad que implica garantizar la conectividad de las islas", se ha trabajado en "optimizar" la utilización de la flota y asignar más capacidad en las rutas que conectan Canarias con Madrid y, a través de este hub, con toda la red de corto, medio y largo radio del Grupo Iberia.

En torno al 21% de los pasajeros que vuelan entre Canarias y Madrid lo hacen en conexión con otros destinos por lo que Iberia Express ha diseñado un programa de vuelos con los horarios optimizados para facilitar los enlaces con el resto de los destinos de la red del Grupo Iberia.

En el corto radio, Palma de Mallorca, Vigo y Alicante son algunos de los destinos más frecuentes entre los clientes que vuelan entre Madrid y el archipiélago canario.

CUBRE CASI TODAS LAS FRANJAS HORARIAS

La amplia disponibilidad de horarios que ofrece Iberia Express cubre todas las franjas horarias, lo que sumado a su puntualidad superior al 90%, permite conexiones eficientes tanto con destinos nacionales como internacionales, resalta la compañía.

Iberia Express no solo refuerza la capacidad, sino que también ha lanzado una de sus mayores campañas de precios del año, los 'Express Days', para estimular el mercado entre Canarias y Madrid después de los meses pico de verano.

Los clientes residentes en Canarias podrán encontrar vuelos directos a Madrid desde Gran Canaria por 13 euros por trayecto, desde Tenerife por 14 euros, desde Lanzarote y La Palma por 15 euros y Fuerteventura por 16 euros.

Para el resto de los clientes que no cuenten con el descuento, los precios van desde los 20 euros para volar entre Madrid y Gran Canaria, 25 euros a Tenerife, 30 euros en el caso de Lanzarote, 34 euros para volar a Fuerteventura y 36 euros a La Palma.

Estas ofertas están disponibles en la web www.iberiaexpress.com para los miembros del Club Express, la comunidad gratuita de Iberia Express, y las reservas pueden realizarse hasta el 22 de septiembre para viajar a partir del 1 de octubre de 2025 hasta el 11 de junio de 2026.