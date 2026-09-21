El icónico hotel de 5 estrellas Fariones (Lanzarote) cumple 60 años convertido en referente de turismo sostenible

Vista aérea del Hotel de 5 estrellas Fariones, ubicado en Lanzarote, que este 2026 cumple 60 años. - Rosa Group

PUERTO DEL CARMEN (LANZAROTE), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El icónico hotel de 5 estrellas Fariones (Lanzarote), abierto en 1966, ha dado comienzo este septiembre a varios actos para conmemorar su 60 cumpleaños y lo hace tras haberse convertido en referente del turismo sostenible de la isla y de Canarias, gracias a varios certificaciones y galardones que celebran su compromiso con el desarrollo de un turismo responsable y sostenible.

El hotel, perteneciente a Rosa Group, ha explicado a través de un comunicado que mantiene intacta desde el origen su "vocación de ofrecer una hospitalidad vinculada al territorio, a su patrimonio y a su comunidad", algo que logra gracias a integrar gastronomía, arte y cultura locales.

Hace seis décadas, el Hotel Fariones abrió sus puertas en Puerto del Carmen como uno de los primeros hoteles de la isla contribuyendo a sentar las bases de su transformación turística y apostando por un modelo de negocio responsable y familiar, que a día de hoy se ha convertido en baluarte de Rosa Group.

Fariones se erige en un enclave de calma desde donde disfrutar del océano Atlántico en cualquiera de sus 213 modernas habitaciones con vistas al mar y 14.000 m2 de jardines e instalaciones. Su propuesta se basa en un turismo pausado, una hospitalidad de lujo silenciosa integrada en el paisaje conejero y ligada a sus raíces, muy presentes en su decoración y gracias al diseñador Rafael del Castillo y la colaboración de la interiorista Rita Corujo.

En lo que a gastronomía se refiere, toda está elaborada con ingredientes frescos de su propia Finca de Uga y proveedores locales, y cuenta también con una tienda de artesanía denominada 'Room 214' o con una propuesta 'wellness' también fundida con el territorio.

Gracias a este modelo de gestión, Fariones ha logrado reconocimientos hoteleros nacionales e internacionales como el TUI Global Hotel Awards o los Tripadvisor Travelers’ Choice, alcanzando además el Tripadvisor Best of the Best de nuevo este 2026.

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTO A SU MODELO SOSTENIBLE

A estos galardones se suma un reconocimiento especialmente relevante para su compromiso sostenible: la certificación Biosphere, reconocida nuevamente este año 2026, que incorpora la ecología como parte de la evolución del hotel y que se une al reconocimiento Re Think Hotel como uno de los proyectos hoteleros más sostenibles.

El hotel dio el pasado 18 de septiembre una fiesta para empleados, autoridades locales e invitados, que es el comienzo de una serie de activaciones que pretenden "celebrar y compartir con huéspedes y comunidad local este hito tan especial". Entre las autoridades acudieron la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; y el alcalde del Ayuntamiento de Tías, José Juan Cruz Saavedra, entre otros.

Una celebración que sirvió también, explican desde la compañía, "para mirar hacia el futuro y reivindicar el papel del Hotel Fariones como parte de la historia turística de Lanzarote": "Sesenta años después de su apertura, el hotel mantiene intacta su vocación de ofrecer una hospitalidad vinculada al territorio, a su patrimonio y a su comunidad", declaran.