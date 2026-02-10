El IGN detecta una señal de pulsos sísmicos más larga al oeste del Teide pero descarta una erupción a corto plazo

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez, ha anunciado este martes que se ha detectado al oeste de Las Cañadas del Teide una señal de pulsos sísmicos más continua y "distinta" que ha durado, en tramos, en torno a una hora y media entre las 08.45 y las 10.15 horas aproximadamente.

No obstante, ha aclarado a los periodistas a la salida de una reunión extraordinaria del Pevolca (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico) que "no hay visos de erupción a corto o medio plazo".

Domínguez ha admitido que esta señal de baja magnitud "no se ha registrado en otras ocasiones" y de hecho, es inédita desde que se tiene la instrumentación hace más de veinte años, pero ha insistido en lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la población.

Esta nueva señal es difícil de acotar para localizar los terremotos pero está en la misma zona que durante los últimos tres días ha registrado unos 90 terremotos de baja intensidad a una profundidad de entre 10 y 12 kilómetros.

Ha insistido en que la situación volcánica de la isla permanece igual --de hecho no se ha activado el Pevolca-- y comentado que estas series sísmicas no son sentidas por la población, si bien ha estimado en una proyección de energía que superaría la magnitud dos en la Escala de Richter.

El director del IGN ha recordado que en enero del año pasado ya se convocó otra reunión extraordinaria del comité científico para discutir la situación que había en aquel momento debido a "las deformaciones y los gases" ante una situación "anómala" que se registra desde el año 2023, pero "nada cambia".

En esa línea ha precisado "no es una serie sísmica de terremotos" sino "una serie de pulsos de señales" que otras veces se han visto de forma individualizada o que "duraban unos pocos minutos y en esta ocasión ha durado casi una hora".

Estas señales, "difíciles de localizar", se originan por movimientos de fluidos, algo que "encaja" con el hecho de que Tenerife es una isla volcánicamente activa lo que implica que este tipo de territorios suelen tener magma acumulándose por debajo de la corteza a unos 10 o 12 kilómetros durante muchos años o "durante décadas", incluso.

Según Domínguez, "posiblemente es lo que estamos viendo y además eso está afectando al sistema hidrotermal, y por eso vemos esas deformaciones y esa emisión de gases en el cráter que ha detectado Involcan en los últimos años, entonces parece que todo encaja".

Así, ha dejado claro que este episodio no tiene nada que ver con lo que ocurrió en La Palma hace más de cuatro años pues no se trata ni de un "enjambre sísmico" previo a una erupción ni una intrusión magmática. "Nada de eso, me gusta repetirlo aunque es obvio, pero hay que tenerlo en cuenta", ha señalado.

"FASE MUY PREVIA"

Ha relatado que se está "en una fase muy previa" y ni siquiera se sabe aún "si a largo plazo podría tener que ver con una erupción o no". "Es imposible de saber", ha subrayado.

Domínguez ha apuntado que en otros volcanes del mundo "es muy habitual" ver este tipo de señales, por ejemplo en Sudamérica pero en la isla no se había visto. "No hemos visto una señal así, no quiere decir que sea algo que tenga que alarmarnos, sino simplemente que no la habíamos visto antes en la isla de Tenerife", ha señalado.

Ha relatado que la señal se ha detectado en algo más de una decena de estaciones sísmicas en la isla pero "es muy débil" y "nadie" va a enterarse, a diferencia de lo que ocurrió en La Palma, con terremotos sentidos por la población dos días antes de la erupción del 'Tajogaite'.

Además ha afirmado que "no es comparable" este caso al de los volcanes de Sudamérica que están "años y años" con estas señales porque es su estado "habitual" y su vulcanismo es más activo, con erupciones cada dos o tres años cuando en Tenerife se suceden cada 100 o 200 años.

Cara a la población ha destacado que "en principio no hay nada que hacer" porque el Pevolca no se ha activado, más allá de hacer caso a las autoridades si se activara algún nivel de emergencia.