El IGN registra 131 terremotos de baja frecuencia en Las Cañadas del Teide en los últimos tres días

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 131 terremotos en el entorno de Las Cañadas del Teide en los últimos tres días, de los cuales 33 han sido localizados con precisión.

Así lo ha confirmado a Europa Press el director del IGN, Ithaiza Domínguez, que indica que se trata de eventos de baja frecuencia, que no han superado los 1,6 de magnitud, y en su mayoría han sido localizados a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

"Lo importante es que los pulsos de actividad de baja frecuencia tienen menos intensidad que los que vivimos a principios de marzo, y, en principio, no hemos visto que haya un cambio, con lo cual, en ese sentido, las probabilidades no han cambiado", ha advertido Domínguez respecto a que, de momento, no hay señales precursoras de una actividad eruptiva a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

Domínguez ha precisado que la actividad sísmica en el entorno de Las Cañadas del Teide "no había desaparecido del todo" desde el pasado mes de marzo, ya que "de vez en cuando", el IGN ha registrado pequeños pulsos de actividad.