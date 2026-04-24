El IGN registra 48 eventos sísmicos de baja magnitud al oeste de Las Cañadas del Teide en las últimas 24 horas

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado entre este jueves y viernes varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo la isla, principalmente al oeste de Las Cañadas del Teide, eventos que en estos momentos no aumentan el peligro de una erupción a corto o medio plazo en la isla.

Los dos primeros pulsos, más aislados, fueron detectados a las 19.20 horas de este jueves, así como a las 00.19 horas de este viernes. Además, entre las 01:02 y las 03:30 de esta madrugada, se produjo una sucesión de varios más de mayor energía, identificando eventos de largo periodo mezclados con eventos híbridos, según informa el IGN.

El sistema automático del IGN ha registrado 48 eventos sísmicos, pudiendo localizar 27 de ellos hasta el momento, a una profundidad de entre 8 y 15 km de profundidad, con una magnitud máxima de 1.9 mbLg.

Según explica la institución, esta actividad no presenta un patrón repetitivo en forma de familias como la actividad observada desde febrero. Además, ninguno de estos eventos ha sido sentido por la población de la isla y no aumenta, en estos momentos, el peligro de una erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.