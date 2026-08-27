El IGN registra diez terremotos en las últimas horas en aguas próximas al noroeste de Tenerife

El IGN registra diez terremotos en las últimas horas en aguas próximas al noreste de Tenerife - IGN

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un total de diez terremotos en las últimas horas en aguas próximas al noroeste de la isla de Tenerife, una actividad que comenzó a registrarse en la tarde de este miércoles.

El sismo registrado de mayor magnitud fue de 3,6 mbLg, y tuvo lugar en la tarde de ayer, sobre las 17:37 horas, a 34 kilómetros de profundidad, siendo sentido por la población, según especifica el IGN en su portal.

El resto de réplicas tuvieron lugar entre las 18.00 horas de este miércoles y las 01.00 horas de este jueves, aproximadamente, con magnitudes entre el 1,4 mbLg y 2,4 mbLg y a profundidades comprendidas entre los 30 y 40 kilómetros, salvo uno de ellos, a magnitud 2,8 mbLg, que fue registrado a unos 16 kilómetros de produndidad.

El director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, puntualiza a Europa Press que estos eventos, fuera del entorno de la isla de Tenerife y por su forma de distribuirse temporalmente, estaría asociado a una actividad tectónica, no volcánica. "Sobre todo por las carácterísticas de estos terremotos registrados, con uno principal y luego unas réplicas, parecen los típicos terremotos tectónicos que a veces vemos en Canarias", ha añadido.