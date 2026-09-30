Igualdad busca coordinar "mejor" los servicios de la lucha contra la violencia de género en unas jornadas en Canarias

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, inaugurando unas jornadas sobre medios para combatir la violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha inaugurado este miércoles una jornada formativa sobre los recursos estatales de atención a las víctimas de la violencia de género, que tiene como fin coordinar "mejor" y conocer "mejor" los distintos servicios que se tienen a nivel del Estado para ello.

Las jornadas, organizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad en colaboración con la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Canarias, están dirigidas a todas las instituciones --ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias, Ejecutivo central--, así como a efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de ONGs que trabajan en este área.

Pestana ha subrayado, en declaraciones a los periodistas, que se busca acercar a todas las instituciones para "coordinar mejor y saber y conocer mejor" los distintos servicios que se tienen a nivel de Estado, como es el Sistema COMETA, de control telemático de las medidas y penas de alejamiento impuestas en el ámbito de la violencia de género y la violencia sexual en España, al 016, que es el teléfono de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata sobre violencia contra las mujeres en España.

Asimismo ha agradecido la organización de estas jornadas para presentar "recursos y reforzarlos", ya que matizó que "es una de las prioridades del gobierno en materia de justicia social, el intentar reducir el número de víctimas, acabar con el número de víctimas en materia de violencia de género".

En España, a 29 de septiembre de 2026 han sido asesinadas 41 mujeres por violencia de género, según los datos del Ministerio de Igualdad. El delegado del Gobierno en Canarias ha indicado que si bien "es verdad que España es un país que lidera en el mundo la lucha contra la violencia de género, que ha obtenido resultados positivos de reducción", ha matizado que "siguen siendo cifras muy importantes, muy elevadas" las que hay y que "tienen detrás el drama de familias que quedan muy tocadas, niños que quedan desamparados y una sociedad herida".

Por ello, ha resaltado la importancia de "mejorar todos" estos sistemas y la educación en un momento, dijo, en el que "lamentablemente hay parte de la sociedad que deslegitima esta lucha, que no la reconoce, que van incluso con unos mensajes de crueldad".