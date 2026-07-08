Inauguran en La Laguna (Tenerife)'Maya V', un recurso residencial con 10 plazas para personas sin hogar - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha inaugurado este miércoles en La Laguna (Tenerife) 'Maya V', un nuevo recurso residencial con capacidad para diez personas en situación de exclusión residencial extrema y que se incorpora a la red insular de atención social, dentro del Programa Insular de Atención Integral a las personas sénior, Islénior.

El centro, ubicado en el antiguo Hostal Berlín, en El Coromoto, se enmarca en el desarrollo del Proyecto Maya, impulsado junto a la Fundación Canaria El Buen Samaritano para ofrecer una atención integral y favorecer los procesos de inclusión social, según ha especificado la corporación insular en una nota de prensa.

Con la puesta en marcha de Maya V, el Cabildo busca fortalecer la red insular de recursos destinados a la atención de las personas en situación de sinhogarismo. De este modo, aunque la competencia directa corresponde a los ayuntamientos, la corporación insular ha asumido un papel de coordinación y liderazgo para favorecer una respuesta conjunta entre administraciones y entidades sociales.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha destacado que la apertura de Maya V refleja el "compromiso" con una atención "cada vez más amplia y coordinada para las personas en situación de mayor vulnerabilidad". Hemos incrementado de forma sostenida la inversión en este ámbito. Entendemos que el sinhogarismo requiere una respuesta compartida entre administraciones y el tercer sector, basada en la cooperación, la planificación y la responsabilidad institucional".

Ha recordado que el Cabildo ha duplicado prácticamente la inversión destinada a este ámbito, pasando de 1,8 millones de euros en 2023 a más de 3,5 millones de euros en 2026, incorporando nuevas iniciativas como la apertura de Maya V con una dotación adicional de 80.000 euros respecto al presupuesto del pasado ejercicio.

Por su parte, la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, ha advertido que este nuevo recurso no solo incrementa el número de plazas, sino que fortalece un modelo de atención "centrado en la persona, basado en el acompañamiento profesional, la intervención individualizada y la generación de oportunidades para recuperar la autonomía y favorecer la inclusión social".

Ha resaltado que el trabajo en red con entidades como la Fundación Canaria El Buen Samaritano es "imprescindible" para ofrecer respuestas "eficaces y adaptadas" a las distintas realidades que presenta el sinhogarismo en Tenerife.