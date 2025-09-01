Incautadas 975 prendas de ropa falsificadas en el Rastro de Santa Cruz de Tenerife

Prendas de ropa falsificadas e incautadas en el Rastro de Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a la incautación de un total de 975 prendas falsificadas de reconocidas marcas comerciales.

Durante la labor de inspección y vigilancia, los agentes detectaron dos puestos de venta irregular.

Así, en el primero de ellos se intervinieron 947 prendas (camisetas, pantalones, gorras y ropa interior) correspondientes a imitaciones de marcas como Calvin Klein, Vans, Scalpers, Hugo Boss, Nike y Adidas, entre otras y en el segundo se decomisaron 28 artículos adicionales.

Las falsificaciones presentan una calidad notable, lo que dificulta en ocasiones la detección por parte de los consumidores.

Actualmente, la Policía Local continúa con el análisis del material incautado y procederá a la elaboración de los informes necesarios para la denuncia ante la autoridad judicial, detalla la Policía Local en una nota.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, subrayó la importancia de este tipo de actuaciones, destacando que la "prioridad" del Ayuntamiento es que "el comercio en Santa Cruz esté dentro de la legalidad y con todas las garantías para los ciudadanos, puesto que la venta de falsificaciones no solo daña a las marcas y al comercio local, sino que perjudica a los consumidores que creen estar adquiriendo productos de calidad".

Asimismo, aseguró que seguirán "intensificando la vigilancia en el rastro y otros puntos de venta para evitar que estas prácticas ilícitas se consoliden en la ciudad".

De León también insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana, explicando que "es fundamental que la ciudadanía sea consciente de que comprar falsificaciones es alimentar la economía sumergida y poner en riesgo la seguridad de los consumidores", por lo que invitó a los vecinos y visitantes "a denunciar este tipo de actividades y a apostar siempre por el comercio legal".