A información pública el anteproyecto de ley que incluye la colada del Tajogaite en el Parque de Cumbre Vieja (La Palma) - CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha sacado a información pública el anteproyecto de ley para la ampliación del ámbito territorial del Parque Natural de Cumbre Vieja (P-4), incorporando el cono volcánico del Tajogaite, su entorno de fisuras eruptivas y el campo lávico generado por la erupción volcánica de 2021 en la isla de La Palma.

El proyecto normativo contempla además la declaración de dos nuevos espacios protegidos vinculados a los deltas lávicos formados durante la erupción: la Reserva Natural Integral del Delta Lávico Norte Costa del Perdido y la Reserva Natural Especial del Delta Lávico Sur Costa del Guirre, según especifica la Consejería en una nota.

En total, las tres nuevas zonas de espacio natural suman una superficie de 309,5 hectáreas.

El anuncio, publicado por la Secretaría General Técnica de la Consejería, daría inicio al trámite de información pública por un periodo de veinte días hábiles con el objetivo de que cualquier persona física o jurídica pueda formular alegaciones en relación con el contenido del anteproyecto.

Este procedimiento se realiza de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, la Ley Canaria 5/2010 de Fomento de la Participación Ciudadana y la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

PROTECCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS

El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, ha resaltado esta iniciativa como "un paso decisivo" para integrar y proteger los nuevos paisajes volcánicos tras la erupción de 2021, garantizando su conservación y ordenando su relación con el territorio y con las comunidades locales".

Durante el periodo de información pública, el borrador del anteproyecto y su memoria justificativa estarán disponibles para consulta en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, dentro del apartado específico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, así como en la página web de la Consejería dedicada a la exposición pública de planes y normas.

Las personas interesadas podrán presentar sus alegaciones a través del propio portal de participación ciudadana habilitado para este procedimiento.