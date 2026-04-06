Ingresa en prisión preventiva el hombre que agredió con un machete a una mujer en Arucas (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia (Arucas 2) y la autoridad judicial han acordado el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, para el hombre que presuntamente agredió con un machete a una mujer e hirió con flechas a un sobrino de la misma en Arucas el jueves, 2 de abril.

Esta decisión se ha adoptado, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), después de que el detenido pasara a disposición el sábado, 4 de abril, y tras su declaración la autoridad judicial acordó su ingreso en prisión como presunto autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y uno de tenencia de armas prohibidas.

Los hechos ocurrieron el 2 de abril, cuando agentes de la Guardia Civil detuvieron en Arucas a un hombre, de 24 años, por presuntamente agredir a una mujer, de 60 años, con un machete causándole heridas en cuello y cabeza, y posteriormente herir con flechas al sobrino de la misma.

El joven hirió a la mujer con un machete en el cuello y la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, si bien se encuentra fuera de peligro, según ha informado la Guardia Civil.

Por su parte, el presunto autor de los hechos, familiar de la víctima y con problemas psiquiátricos, huyó del lugar tras atacar a la mujer, sin embargo agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa María de Guía consiguieron arrestarlo "unas horas después" de los hechos.