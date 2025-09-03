Ingresan en el hospital a un hombre que golpeaba contenedores con una barra de hierro en Santa Cruz de Tenerife

Contenedores de basura golpeados por un hombre en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre fue ingresado en la tarde de este martes en el Hospital de La Candelaria tras la intervención de la Policía Local debido a que golpeaba con una barra de hierro varios contenedores de basura en la calle José Crosa, llegando a vaciar parte de su contenido en la vía pública.

A la llegada de los agentes, el individuo mostró una actitud agresiva y se produjo un forcejeo y ante la situación y para preservar su integridad física, así como la de los transeúntes y los propios agentes, se solicitó la presencia de una ambulancia medicalizada.

El equipo médico, tras una primera valoración en el lugar, determinó la necesidad de un ingreso involuntario en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde el hombre fue trasladado bajo supervisión.

El dispositivo, en el que participaron tanto agentes de la Policía Local como profesionales sanitarios, se desarrolló sin que se produjeran daños a terceros ni incidencias mayores, garantizando la seguridad de la zona y restableciendo la normalidad en la vía pública, detalla la Policía Local en una nota.

La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, subrayó la importancia de este tipo de intervenciones conjuntas, destacando que "la rápida coordinación entre la Policía Local y los servicios sanitarios permitió controlar una situación de riesgo y garantizar tanto la atención adecuada de esta persona como la seguridad de los vecinos".

En esa línea resaltó el "compromiso" del consistorio de "seguir trabajando de forma cercana para dar una respuesta eficaz ante cualquier emergencia en la ciudad".