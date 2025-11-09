El Instituto Médico Tinerfeño se adhiere a la Estrategia Salud Zer0 Emisiones del Servicio Canario de la Salud - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, y el gerente del Instituto Médico Tinerfeño (Imetisa), Néstor Sánchez, han suscristo este viernes el convenio de adhesión de esta entidad pública del Cabildo a la Estrategia Salud Zer0 Emisiones del SCS.

Mediante el acuerdo, Imetisa, empresa pública del Cabildo de Tenerife encargada de prestar el servicio público de resonancia magnética nuclear, se compromete por un periodo de 24 meses prorrogable anualmente, a velar por el desarrollo conjunto de acciones para el impulso de las líneas fijadas en el proyecto Salud Zer0 Emisiones Netas 2030, que promueve la reducción de la huella de carbono en los centros adscritos al Servicio Canario de la Salud.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, ha señalado en una nota la importancia de estos acuerdos de colaboración para el impulso e implicación de los diferentes agentes sanitarios en las acciones contempladas en las Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas, que busca reducir las emisiones de gases con efecto invernadero de los servicios sanitarios de Canarias en 2030 para contribuir a la prevención de de los efectos del cambios climático.

En ese sentido, puntualizan, el SCS continuará profundizando en estas líneas de colaboración con otras entidades.

El gerente del Instituto Médico Tinerfeño (IMETISA), Néstor Sánchez, precisó, por su parte, que este compromiso se concreta en el desarrollo de medidas en torno a ocho puntos centrados en la reducción de emisiones netas de carbono, la colaboración en la medición de la huella de carbono, implementación de prácticas sostenibles en el ciclo de vida de los productos, alineación de estrategias de innovación e I+D+i, apoyo a la transición energética comunicación y reporte, participación en la cadena de valor sostenible, y sensibilización y capacitación.

PRÁCTICAS SOSTENIBLES

De esta manera, IMETISA se comprometerá, a partir de ahora, a establecer objetivos de reducción de emisiones netas de carbono, con un horizonte temporal hasta 2030, en todas las áreas aplicables, especialmente en las emisiones de alcance 3, que cubren suministros y servicios relacionados con la salud.

También colaborará en la medición y reporte de su huella de carbono dentro de la cadena de suministro del SCS, con un protocolo de actuación entre ambas entidades, así como en la integración de la sostenibilidad en la producción y suministro, fomentando el uso de materiales y procesos de bajo impacto ambiental y minimizando la huella de carbono en todo el ciclo de vida.

Igualmente, la entidad pública velará por promover la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a la descarbonización del sector salud, impulsar el uso de energías renovables en sus procesos productivos y logísticos, y mantener un flujo constante de información sobre los avances en el desarrollo de prácticas sostenibles y la reducción de su impacto ambiental.

Asimismo, añaden, se impulsarán alianzas con otros proveedores y actores de la cadena de suministro para fomentar una economía circular, apoyando la gestión responsable de recursos y la reducción de residuos, así como el desarrollo de programas de sensibilización y formación sobre sostenibilidad y salud, contribuyendo a la conciencia ambiental en todos los niveles del SCS.

SOBRE LA ESTRATEGIA REGIONAL

La Estrategia Salud Zer0 Emisiones abarca seis propuestas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los servicios sanitarios de Canarias en 2030 para, de esta forma, contribuir a la prevención de los efectos del cambio climático.

Este objetivo general se pretende alcanzar a través de la implantación del hidrógeno verde como sistema de generación de calor, de agua caliente sanitaria (ACS) y de movilidad sostenible en los centros hospitalarios, así como la puesta en marcha de un hub de movilidad sostenible y un plan de generación de energía renovable para el autoabastecimiento del SCS.

La eliminación de los residuos altamente infecciosos mediante la autogestión en los propios centros para transformarlos en residuos sólidos urbanos; la aplicación de sistemas de medición inteligentes, basados en IA, para la optimización de la huella de carbono en los centros hospitalarios y la implantación de sistemas inteligentes de gestión de iluminación y clima, son las otras acciones integradas en Salud Zer0 Emisiones.

Con estas acciones, el SCS pretende convertirse en un organismo pionero a nivel internacional en la aplicación de medidas innovadoras para avanzar hacia unos servicios sanitarios públicos neutros en emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, el SCS busca visibilizar su compromiso con la reducción de emisiones indirectas provenientes de la producción y transporte de bienes y servicios adquiridos, incluyendo la cadena de suministro. De hecho, agregan, Canarias "es la primera región del país" con todos sus hospitales públicos acreditados con la certificación de huella de carbono, conforme a la Norma ISO 14064-1:2018, otorgada por AENOR.