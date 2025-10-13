Interceptan un cayuco con 206 migrantes a bordo al sur de Tenerife

Archivo - Personal de Salvamar Alpheratz atienden a migrantes procedentes de una patera en el Puerto de los Cristianos - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un cayuco con 206 migrantes a bordo ha sido interceptado este lunes en aguas al sur de Tenerife, informan fuentes del organismo estatal a Europa Press.

La embarcación fue detectada por el SIVE de la Guardia Civil a unas siete millas al sur de Punta Rasca y a su encuentro partió la Salvamar Alpheratz, que la acompañó en condiciones de seguridad hasta su entrada al puerto de Los Cristianos en torno a las 14.30 horas.

Los migrantes ha sido atendidos por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.